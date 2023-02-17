إنقاذ سيدة تركية من تحت الأنقاض في كهرمان مرعش التركية
تمكنت فرق الإنقاذ في ولاية كهرمان مرعش التركية، مساء الخميس، من إنقاذ سيدة تركية من تحت أنقاض أحد الأبنية، عقب مرور 11 يوماً على الزلزال المدمر الذي هز جنوب تركيا وشمال سوريا، وأسفر عن عشرات آلاف الضحايا والمصابين والمفقودين.
وتم إنقاذ السيدة البالغة من العمر 42 عاماً، وتُدعى نسليها نقليج، عقب مرور نحو 257 ساعة على وقوع الزلزال، وفقاً لوكالة الأناضول.
وتم نقل السيدة التي تم انتشالها من تحت أنقاض مبنى "أبرار" السكني إلى المستشفى لتلقي العلاج.
ويأتي إنقاذ السيدة عقب ساعات من إنقاذ فتاة في ذات المدينة، في الوقت الذي يواصل فيه رجال الإنقاذ عمليات البحث تحت الأنقاض الهائلة في بعض المناطق في محاولة لانتشال أحياء رغم تضاؤل الفرص في العثور على ناجين.
وضرب الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة في ساعة مبكرة من يوم الإثنين الأسبوع الماضي، تبعه زلزال آخر، ومئات الهزات الارتدادية، جنوب تركيا وشمال غرب سوريا، وأسفر عن انهيار أعداد هائلة من الأبنية ووفاة قرابة 41 ألف شخص في البلدين حتى اللحظة.