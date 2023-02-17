إنقاذ سيدة تركية من تحت الأنقاض في كهرمان مرعش التركية

تمكنت فرق الإنقاذ في ولاية كهرمان مرعش التركية، مساء الخميس، من إنقاذ سيدة تركية من تحت أنقاض أحد الأبنية، عقب مرور 11 يوماً على الزلزال المدمر الذي هز جنوب تركيا وشمال سوريا، وأسفر عن عشرات آلاف الضحايا والمصابين والمفقودين.

وتم إنقاذ السيدة البالغة من العمر 42 عاماً، وتُدعى نسليها نقليج، عقب مرور نحو 257 ساعة على وقوع الزلزال، وفقاً لوكالة الأناضول.