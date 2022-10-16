الكويت.. لصوص يسلبون مقتنيات سيارات المصلين (فيديو)

وقال أحد الأشخاص الذين وثَّقوا مقطع فيديو السيارات عقب تعرضها للسرقة، إن "جميع السيارات تعرضت للسرقة، حيث قام السارقون عند صلاة الفجر بسلب محتويات السيارات بينها هواتف وحقائب خاصة بأصحاب تلك السيارات".

وحذر موثق الفيديو مرتادي المساجد من تعرضهم للسرقة، وأكد ضرورة عدم ترك أغراضهم الخاصة في السيارات وحملها معهم إلى داخل المسجد أو تركها في المنزل.

وأشار إلى أن "رجال الأمن توجهوا إلى المسجد عقب وقوع الحادثة لأخذ البصمات من على السيارات المسروقة والمحطمة، للبحث والتحري عن السارقين".

وعلق اللواء المتقاعد والكاتب الصحفي حمد السريع، على الحادثة، موضحًا أن 5 مصلين سجلوا قضايا بتعرضهم للسرقة، فيما امتنع آخرون عن تسجيل قضايا لعدم سرقة أغراض ذات أهمية من سياراتهم.