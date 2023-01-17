عبارات نعي مؤثرة بعد النهاية المأساوية للداعية السعودي جابر البسيسي وأسرته
حرص كثير من المدونين السعوديين في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي على نعي الشيخ جابر البسيسي، وهو إمام مسجد قضى مع كل أفراد عائلته السبعة، في حادث مروري مروع خلال رحلة العودة من أداء مناسك العمرة.
وينتمي الشيخ البسيسي، وهو في الأربعين من عمره كما يقول مقربون منه، إلى مركز "أحد بني زيد" التابع لمحافظة القنفذة في منطقة مكة المكرمة، ويعرفه أبناء منطقته كونه إمام مسجد فيها.
واتسعت دائرة الحزن عليه خارج منطقته بعد أن تم تناقل مقاطع فيديو مؤثرة له تتضمن أحاديث وخطبا وعظية يدعو فيها إلى التقوى والاستعداد لمفارقة الحياة.
ودوّن مقربون من الشيخ الراحل وعائلته، بجانب سعوديين من مختلف مناطق المملكة، عبارات نعي مؤثرة لا تزال تتجدد بعد يومين من الحادثة، حيث يحرص كثيرون على نعي البسيسي أو تناقل مقاطع فيديو له.
وكتب يحيى الزيلعي في نعي البسيسي: "#الشيخ_جابر_البسيسي في ذمة الله، رحمة الله عليك وعلى عائلتك، ما أجملها من حسن خاتمة عندما يذهب الإنسان لمكة لأداء عمرة ويتوفاه الله، لم نعرف عنك إلا الخير والصلاح ومواساة الفقراء والمساكين والوقوف بجانب الكثير من المتعسرين لقضاء ديونهم، رحمة الله عليك رحمة الأبرار وجعل الجنة مقركم".
وكتبت أستاذة التفسير وعلوم القرآن، الدكتورة نَبيِلة بنت حَسنْ، في نعي العائلة التي عرفتها عن قرب: "ماتت ابنة الشيخ (رحمة) كانت صديقة لابنتي فصارت بمثابة ابنة لي عرفتها بالسمت الطيب والخلق الحسن والستر، تتعاهدنا بالهدايا والدعوات أحسبها كذلك ولا أزكي على الله أحدًا، وكانت والدتها كذلك رحمهم الله جميعًا كنا نتوق للقاء يجمعنا فاللهم أجمعنا بهم في فردوسك".
ودوّن المهندس إبراهيم الكناني نعيه للشيخ البسيسي قائلاً: "خبر مؤلم وفاجعة كبيرة على #أحد_بني_زيد و #محافظة_القنفذة في وفاة إمام وخطيب جامع أحد بني زيد الشيخ جابر البسيسي وعائلته في حادث مروري وهو راجع بعد أداء العمرة رحمك الله يا أبا أحمد وعائلتك رحمةً واسعةً وغفر لكم وجعل الله الجنة مثواكم إنا لله وإنا إليه راجعون".