عبارات نعي مؤثرة بعد النهاية المأساوية للداعية السعودي جابر البسيسي وأسرته

حرص كثير من المدونين السعوديين في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي على نعي الشيخ جابر البسيسي، وهو إمام مسجد قضى مع كل أفراد عائلته السبعة، في حادث مروري مروع خلال رحلة العودة من أداء مناسك العمرة.

وينتمي الشيخ البسيسي، وهو في الأربعين من عمره كما يقول مقربون منه، إلى مركز "أحد بني زيد" التابع لمحافظة القنفذة في منطقة مكة المكرمة، ويعرفه أبناء منطقته كونه إمام مسجد فيها.

واتسعت دائرة الحزن عليه خارج منطقته بعد أن تم تناقل مقاطع فيديو مؤثرة له تتضمن أحاديث وخطبا وعظية يدعو فيها إلى التقوى والاستعداد لمفارقة الحياة.