محاولات لتحريك سفينة تعطلت في قناة السويس
قال مصدران في قناة السويس المصرية إن قاطرات تابعة للقناة تعمل على تحريك سفينة الغاز الطبيعي المسال جريس إيميليا، بعد أن تعطلت في المجرى المائي اليوم الأربعاء، مضيفين أن حركة الملاحة لم تتأثر.
وذكر أحد المصدرين لرويترز أن الواقعة حدثت في جزء جنوبي من القناة حيث تسمح تفريعة للسفن بالمرور رغم التوقف الذي حدث بسبب عطل في المحركات.
شهد عام 2021 جنوح سفينة الحاويات العملاقة "إيفر جيفن"، ما عرقل حركة الملاحة لستة أيام قبل أن يتم تعويمها
وقناة السويس واحدة من أكثر الممرات المائية ازدحاما في العالم، وهي أقصر طريق ملاحي بين أوروبا وآسيا.
وجنحت سفينة الحاويات العملاقة "إيفر جيفن" في الجزء الجنوبي من القناة عام 2021، ما عرقل حركة الملاحة لستة أيام قبل أن يتم تعويمها.