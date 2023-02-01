محاولات لتحريك سفينة تعطلت في قناة السويس

قال مصدران في قناة السويس المصرية إن قاطرات تابعة للقناة تعمل على تحريك سفينة الغاز الطبيعي المسال جريس إيميليا، بعد أن تعطلت في المجرى المائي اليوم الأربعاء، مضيفين أن حركة الملاحة لم تتأثر.

وذكر أحد المصدرين لرويترز أن الواقعة حدثت في جزء جنوبي من القناة حيث تسمح تفريعة للسفن بالمرور رغم التوقف الذي حدث بسبب عطل في المحركات.