اندلاع حريق في موقع تصوير "الكبير أوي 8" (صور)

وأضاف أن "قوات الحماية المدنية والمطافي حضرت بسرعة، وتمت السيطرة على الحريق، ولا توجد خسائر بشرية، لكن هناك خسائر مادية ببعض المعدات والأخشاب"، موضحا أنه "حتى الآن لم يُعرف سبب الحريق".

ومسلسل "الكبير أوي 8"، بطولة أحمد مكي وبيومي فؤاد وهشام إسماعيل ومحمد سلام وغيرهم، ومن تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج تامر مرسي.