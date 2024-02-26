اندلاع حريق في موقع تصوير "الكبير أوي 8" (صور)
اندلع حريق في موقع تصوير مسلسل "الكبير أوي 8"، في إحدى المزارع بمنطقة المنصورية غرب العاصمة المصرية القاهرة، دون وقوع إصابات بين فريق العمل.
وكشف مصدر تفاصيل الحريق لـ"إرم نيور": "فوجئنا باندلاع حريق بالخشب الذي يحيط باللوكيشن داخل المزرعة الذي شهدت تصوير المسلسل، وتصاعدت النيران بشكل كبير".
وأضاف أن "قوات الحماية المدنية والمطافي حضرت بسرعة، وتمت السيطرة على الحريق، ولا توجد خسائر بشرية، لكن هناك خسائر مادية ببعض المعدات والأخشاب"، موضحا أنه "حتى الآن لم يُعرف سبب الحريق".
ومسلسل "الكبير أوي 8"، بطولة أحمد مكي وبيومي فؤاد وهشام إسماعيل ومحمد سلام وغيرهم، ومن تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج تامر مرسي.