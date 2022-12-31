"بدون سبب".. امرأة تدفع طفلة نحو سكة القطار في أمريكا (فيديو)

وقال مايك شميدت المدعي العام في المقاطعة في بيان: "سقطت الطفلة على وجهها أولًا على السكة الحديدية والحجارة قبل أن يتم إنقاذها بسرعة من سكة القطار".

ولفتت الصحيفة نقلًا عن مصادر أمنية إلى أنه على الرغم من أنه أمكن رؤية رأس الفتاة وهو يلامس السكة الحديدية، إلا أنها عادت وجلست على الفور ومدت يدها بشكل عفوي للذين كانوا متواجدين في المحطة حيث قفزوا لإنقاذها.

ونقلت عن شميت قوله، إن والدة الطفلة أبلغت في وقت لاحق عن صداع شديد وعلامة حمراء صغيرة على جبين ابنتها.

وقالت إن الفيديو "أظهر المرأة التي دفعتها وهي تعود لتجلس على المقعد، بينما حاول المتواجدون في المحطة سحب الفتاة إلى بر الأمان".