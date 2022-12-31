"بدون سبب".. امرأة تدفع طفلة نحو سكة القطار في أمريكا (فيديو)
ألقت الشرطة الأمريكية القبض على امرأة بتهمة دفع طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات على سكة القطار في ولاية أوريغون، في حادثة غريبة وثقتها كاميرات المراقبة.
وأظهر الفيديو أن الطفلة كانت تقف بهدوء بجانب والدتها على منصة Gateway Transit Center" MAX" في "بورتلاند" أكبر مدينة في ولاية "أورغون" شمال غرب الولايات المتحدة، عندما وقعت الحادثة.
وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، اليوم السبت، أن المرأة التي تُدعى "بريانا ليس وركمان" البالغة من العمر 32 عامًا كانت تجلس خلف الأم وابنتها عندما اندفعت فجأة، ودفعت الطفلة بقوة إلى الأمام، وفقًا للقطات الكاميرا ومكتب المدعي العام.
وأشارت الصحيفة إلى أن "الفتاة التي كانت تقف خلف خط التحذير الأبيض ارتطمت بالأرض أولًا وانزلقت فوق الحافة على وجهها".
وقال مايك شميدت المدعي العام في المقاطعة في بيان: "سقطت الطفلة على وجهها أولًا على السكة الحديدية والحجارة قبل أن يتم إنقاذها بسرعة من سكة القطار".
ولفتت الصحيفة نقلًا عن مصادر أمنية إلى أنه على الرغم من أنه أمكن رؤية رأس الفتاة وهو يلامس السكة الحديدية، إلا أنها عادت وجلست على الفور ومدت يدها بشكل عفوي للذين كانوا متواجدين في المحطة حيث قفزوا لإنقاذها.
ونقلت عن شميت قوله، إن والدة الطفلة أبلغت في وقت لاحق عن صداع شديد وعلامة حمراء صغيرة على جبين ابنتها.
وقالت إن الفيديو "أظهر المرأة التي دفعتها وهي تعود لتجلس على المقعد، بينما حاول المتواجدون في المحطة سحب الفتاة إلى بر الأمان".
وذكرت "نيويورك بوست" أن "الشرطة استدعت وركمان، الخميس، ووجهت لها تهمة محاولة الاعتداء من الدرجة الأولى ومحاولة الاعتداء من الدرجة الثالثة، والتدخل في وسائل النقل العام، والسلوك غير المنضبط من الدرجة الثانية، وتعريض شخص آخر للخطر بشكل متهور في مكان عام".
وبحسب الصحيفة، أكد المدعي العام، أن الطفلة الصغيرة كانت تجلس بهدوء مع والدتها ولم تفعلا شيئًا لاستفزاز المرأة للقيام بذلك الهجوم الوحشي.