زلزال تركيا وسوريا.. استحداث مقابر جديدة بعد تخطي حصيلة الضحايا حاجز الـ 28 ألف قتيل

وقالت السفارة التركية في فيينا إن "الفريق النمسوي لا يعاني حاليا مشاكل أمنية".

في ألمانيا قال المتحدث باسم الفرع الألماني لمنظمة I.S.A.R غير الحكومية ستيفان هاين لفرانس برس السبت إن المنظمة والهيئة الفدرالية للإغاثة الفنية "أوقفتا عمليات الإنقاذ في تركيا".

وأضاف "في الساعات الأخيرة تغير الوضع الأمني على ما يبدو في محافظة هاتاي. يصل مزيد من التقارير عن اشتباكات بين مجموعات مختلفة".

يعتصرني الحزن

وصل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس السبت الى مدينة حلب شمالي سوريا والتي تضرّرت بشدة من الزلزال.

وقال على تويتر "يعتصرني الحزن لمعاينة ظروف الناجين"، متحدثا عن طقس بارد ووصول محدود جدا إلى المأوى والطعام والمياه والرعاية الطبية.