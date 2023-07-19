تفاصيل انتحار مسؤول قضائي مصري خلال التحقيق معه

أفادت وسائل إعلام في مصر، اليوم الأربعاء، بأن "رئيس نيابة" في مكتب النائب العام المصري، أقدم على الانتحار، بعد توقيفه من قبل السلطات؛ للتحقيق معه في تهم متعددة تتعلق بالفساد وتلقي شاوى.

وقالت المصادر إن المسؤول الذي تم تعريفه بـ" أيمن. س"، قفز من الطابق السابع من مبنى النيابة العامة بالعاصمة القاهرة، بينما كان موقوفا من أجل التحقيق معه، بتهم الاستحواذ على مبالغة مالية، بشكل غير قانوني، وتلقي رشاوى من أحد المقاولين.

وأوضحت المصادر أن المتهم تم توقيفه في البداية بمطار القاهرة الدولي، حيث خضع للإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، واقتيد إلى مقر النيابة العامة لبدء التحقيق معه في التهم المنسوبة له.

وقبل يومين من بداية التحقيق قدم المتهم المنتحر استقالته لوزير العدل، حيث تم قبولها فورا، ليرفع اسمه من سجل قيد رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة.

وأشارت المصادر إلى أن الجهات المختصة، قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت التحقيق فورا بعد الإبلاغ عن حادثة الانتحار للوقوف على ملابساتها.