اشتهر بتنبئه بزلزال تركيا.. الباحث الهولندي يكشف "كيف فعل ذلك"

عبّر الباحث الهولندي فرانك هوجربتس، الذي يعمل في معهد الأبحاث لرصد الهندسة بين الأجرام السماوية، عن حزنه بعد حدوث الزلزال المدمر في تركيا، معاودا التأكيد أن "حركة الكواكب كان لها تأثير بحدوث الزلزال".

واشتهر الباحث هوجربتس بتغريدته، التي نشرها في 3 فبراير/ شباط قبل يومين من حدوث الزلزال، وقد تنبأ بوقوع زلزال بقوة 7.5 درجة مئوية سيحدث عاجلا أم آجلا في تركيا.

وشوهدت التغريدة أكثر من 50 مليون مرة في "تويتر".