اشتهر بتنبئه بزلزال تركيا.. الباحث الهولندي يكشف "كيف فعل ذلك"
عبّر الباحث الهولندي فرانك هوجربتس، الذي يعمل في معهد الأبحاث لرصد الهندسة بين الأجرام السماوية، عن حزنه بعد حدوث الزلزال المدمر في تركيا، معاودا التأكيد أن "حركة الكواكب كان لها تأثير بحدوث الزلزال".
واشتهر الباحث هوجربتس بتغريدته، التي نشرها في 3 فبراير/ شباط قبل يومين من حدوث الزلزال، وقد تنبأ بوقوع زلزال بقوة 7.5 درجة مئوية سيحدث عاجلا أم آجلا في تركيا.
وشوهدت التغريدة أكثر من 50 مليون مرة في "تويتر".
لكن تغريدة الباحث الهولندي واجهت اعتراضات من قبل خبيرين في الزلازل، لافتين إلى أنه "لا يمكن توقع الزلازل بأي طريقة علمية، ولا يمكن ذلك قطعا عن طريق حركة الكواكب".
وشدد الباحث فرانك على أن "الكواكب تؤثر بالفعل في حركة الزلازل"، حيث أعاد التغريدة بالقول إن مثل هذه الزلازل من الممكن وقوعها دائما، تزامنا مع حركة "الكواكب الحرجة"، وفق تعبيره، على غرار ما حدث في زلزال تركيا.
ورد فرانك هوجربتس بالقول إن "هناك مقاومة في الأوساط العلمية لتأثير حركة الكواكب وتسببها بزلازل"، مبينا أن ما يدعونه بشأن عدم وجود بحوث علمية تؤكد ذلك، غير صحيح، بدلالة بحث نشرته مجلة "ناتشر" العلمية الشهيرة عن علاقة الكواكب بالزلازل.
وألمح الخبير إلى مقالة لباحث عراقي، تشير بدورها إلى تأثير الكواكب على حدوث الزلازل، مستدلا بها على صحة ما يدعيه بشأن تأثير الكواكب، ومطالبا بقراءتها للتثبت من أن ما يغرد به بشأن ذلك صحيح.
وأعاد الباحث الهولندي نشر تغريدة ساخرة من ادعاءاته بشأن تأثير الكواكب في الزلازل، نافيا ما جاء في محتوى التغريدة من أنه "يتوقع زلازل كل يوم"، مشددا على أن "الكثير من الأشخاص لا يعرفون طبيعة عمله، ما يجعلهم غير قادرين على معرفة الصحيح من معلوماته".