بريطانيا.. قصة صبي "بطل" توفي وهو يحاول إنقاذ أطفال

منح سكان مدينة سوليهول البريطانية، صبيا لقب "البطل"، بعد وفاته وهو يحاول إنقاذ الأطفال الثلاثة الذين غرقوا مساء الأحد الماضي، في المياه المتجمدة في بحيرة بالمدينة، دون أن تربطه معرفة مسبقة بهم.

ووفق صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فإن هذا الصبي والذي يدعى جاك جونسون، 10 أعوام، سمع صراخ الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 11 عاما، وجميعهم من العائلة نفسها، بينما كانوا يكافحون للخروج من بحيرة الجليد.

سارع جاك لإغاثتهم إلا أنه سقط في المياه المتجمدة، وفارق الحياة مع طفلين آخرين غرقًا، بينما لا يزال الطفل الرابع والذي يبلغ من العمر 6 أعوام، يعاني من حالة حرجة ونقل للعلاج في مستشفى برمنغهام للأطفال.