صورة لوجبة أخطبوط تنقذ صينيًا من الموت مسمومًا
نجا صيني من موت محقق، كاد أن يحصل بسبب وجبة أخطبوط "مميتة"، لكن استجابته لتحذير ورده عبر تعليق على صورة الوجبة، التي نشرها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي أنقذه من الموت المحتوم.
وحسب شبكة "إن دي تي في" الهندية، كان العميل بأحد المطاعم في مقاطعة "قوانغدونغ" على وشك تناول وجبة عشاء مكونة من عدة أسماك أخطبوط صغيرة، قبل أن يقرر عرض صورة لوجبته على موقع التواصل الاجتماعي الصيني "Weibo".
وترك مع الصورة تعليقًا يسأل فيه متابعيه: "هل يمكنني تناول هذه الوجبة، إنني قلق بعض الشيء.. في انتظار ردودكم؟"، وسرعان ما تلقى العميل، الذي لم يُكشف عن هويته عدة ردود من المتابعين خلال دقائق.
ولفت انتباه العميل رد مدون علمي شهير يُدعى "Bo Wu Za Zhi" يحذره من الوجبة، قائلا: "إنه أخطبوط ذا الحلقات الزرقاء المعروف أيضًا بالأخطبوط المقلم، سميته حادة جدا وقاتلة، لا يمكن تجنبها بالتسخين".
وأضاف المدون الخبير: "نشهد الكثير من الحالات التي يتم فيها الخلط بين الأخطبوطات العادية وهذا النوع السام عن طريق الخطأ في الأسواق"، كما أكد أن خطورة تناول هذا النوع من الأخطبوط تصل إلى حد الوفاة أو الشلل على أقل تقدير.
وسرعان ما أعاد العميل وجبته لمطبخ المطعم وطمأن المتابعين موضحًا: "لم أتناوله، وتمت إعادته".
يجدر بالذكر أن سم الأخطبوط ذي الحلقات الزرقاء الساطعة يسبب الشلل أو الوفاة نتيجة ما يسببه من انسداد أو انغلاق في الجهاز التنفسي خلال دقائق فقط من التعرض له أو تناوله.
وفي واقعة مشابهة وفقًا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، كشف مواطن آخر من مدينة "شنجن" في وقت سابق من هذا الأسبوع، أنه وجد أخطبوطا ذا حلقات زرقاء عن طريق الخطأ أثناء شراء أخطبوطات عادية من إحدى أسواق Sam's Club في مقاطعة "فوتيان"، إلا أن السلطات المعنية بمراقبة الأغذية في المدينة، صرحت بأنها قامت بتفتيش جميع الأسواق ولم يعثروا على أي من أخطبوطات الحلقات الزرقاء.