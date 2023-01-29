صورة لوجبة أخطبوط تنقذ صينيًا من الموت مسمومًا

نجا صيني من موت محقق، كاد أن يحصل بسبب وجبة أخطبوط "مميتة"، لكن استجابته لتحذير ورده عبر تعليق على صورة الوجبة، التي نشرها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي أنقذه من الموت المحتوم.

وحسب شبكة "إن دي تي في" الهندية، كان العميل بأحد المطاعم في مقاطعة "قوانغدونغ" على وشك تناول وجبة عشاء مكونة من عدة أسماك أخطبوط صغيرة، قبل أن يقرر عرض صورة لوجبته على موقع التواصل الاجتماعي الصيني "Weibo".

وترك مع الصورة تعليقًا يسأل فيه متابعيه: "هل يمكنني تناول هذه الوجبة، إنني قلق بعض الشيء.. في انتظار ردودكم؟"، وسرعان ما تلقى العميل، الذي لم يُكشف عن هويته عدة ردود من المتابعين خلال دقائق.