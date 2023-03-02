صرخت على راكبة دراجة لتنزل عن الرصيف.. فقتلتها سيارة (فيديو)

وقالت الصحيفة: "بعد ثوان نزلت وارد بسرعة إلى الطريق حيث صدمتها سيارة لم تتمكن من التوقف في الوقت المناسب؛ ما أدى إلى مقتلها في مكان الحادث".

وقال المدعي العام سيمون سبنس للمحلفين، إن المرأتين كانتا تسيران في اتجاهين متعاكسين على رصيف الطريق الدائري في بلدة هانتينغدون بمقاطعة كامبريدجشير، جنوب شرق إنجلترا، عندما وقع الحادث.

وفي مقابلة مع الشرطة، قالت جراي المصابة بالشلل الدماغي، للضباط إنها كانت ضعيفة البصر، وذكرت أن الدراجة كانت تسير بسرعة في وسط الرصيف.

وأبلغت جراي المحققين أنها كانت قلقة من أن تصدمها الدراجة، مضيفة أنها "ربما تكون قد مدت يدها تجاه العجوز عن غير قصد لحماية نفسها".