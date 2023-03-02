صرخت على راكبة دراجة لتنزل عن الرصيف.. فقتلتها سيارة (فيديو)
تواجه سيدة بريطانية تهمة القتل الخطأ بسبب صراخها على راكبة دراجة عجوز لتنزل عن رصيف الشارع، ما أدى إلى مصرع العجوز بعدما صدمتها سيارة.
وذكرت صحيفة "مترو" البريطانية، اليوم الخميس، أن أورول جراي (49 عامًا) صرخت بطريقة عدائية على راكبة الدراجة سيليا وارد، البالغة من العمر 77 عامًا، قائلة لها: "إنزلي عن الرصيف".
وقالت الصحيفة: "بعد ثوان نزلت وارد بسرعة إلى الطريق حيث صدمتها سيارة لم تتمكن من التوقف في الوقت المناسب؛ ما أدى إلى مقتلها في مكان الحادث".
وقال المدعي العام سيمون سبنس للمحلفين، إن المرأتين كانتا تسيران في اتجاهين متعاكسين على رصيف الطريق الدائري في بلدة هانتينغدون بمقاطعة كامبريدجشير، جنوب شرق إنجلترا، عندما وقع الحادث.
وفي مقابلة مع الشرطة، قالت جراي المصابة بالشلل الدماغي، للضباط إنها كانت ضعيفة البصر، وذكرت أن الدراجة كانت تسير بسرعة في وسط الرصيف.
وأبلغت جراي المحققين أنها كانت قلقة من أن تصدمها الدراجة، مضيفة أنها "ربما تكون قد مدت يدها تجاه العجوز عن غير قصد لحماية نفسها".
ولفتت الصحيفة إلى أن ركوب الدراجة على الرصيف غير قانوني، لكن المحكمة استمعت إلى أن الشرطة لم تتمكن من التأكيد "بشكل قاطع" ما إذا كان الرصيف عبارة عن طريق مشترك يمكن أن يستخدمه المارة وراكبو الدراجات.
وفي هذا السياق، قال المدعي العام سيمون سبنس: "هذه حالة صعبة ومأساوية.. سيكون لكل فرد وجهات نظره الخاصة حول راكبي الدراجات والأرصفة وممرات الدراجات".
وأضاف: "لكن ما هو واضح هو أن رد فعل جراي لوجود سيليا على دراجة كان غير متناسب تمامًا وغير قانوني، ما أدى إلى موت سيليا المفاجئ وغير الضروري".