بحضور الشرطة.. مقتل نائب هندي سابق وشقيقه خلال بث مباشر

أطلق مسلحون ادعوا أنهم صحافيون النار على عضو سابق في البرلمان الهندي وشقيقه في بث مباشر على التلفزيون أثناء نقلهما مكبلي الأيدي إلى المستشفى من قبل الشرطة، بحسب السلطات.

وكان عتيق أحمد (61 عامًا) الذي يقبع في السجن منذ 2019 وادين بتهمة الاختطاف، يقوم بالرد على اسئلة الصحافيين في وقت متأخر من مساء السبت، عندما تم إطلاق النار عليه وعلى شقيقه أشرف من مسافة قريبة، بحسب لقطات تلفزيونية.

وقال المسؤول في الشرطة، براشانت كومار "وفقًا للمعلومات الأولية، اقترب منهم ثلاثة أشخاص ادعوا أنهم صحافيون وفتحوا النار"، مشيرًا إلى أنهم احتجِزوا ويخضعون للاستجواب حاليًّا.

وتظهر اللقطات التلفزيونية المهاجمين وهم يرددون شعارات هندوسية بعد الهجوم الذي وقع في مدينة براياجراج شمال البلاد.