حريق واسع في مطار شيراز الدولي جنوب إيران
اندلع حريق واسع النطاق، مساء اليوم الإثنين، في مطار شيراز الدولي، جنوب إيران، بحسب ما أعلنت وكالة أنباء "تسنيم" المحلية.
ونقلت الوكالة عن رئيس هيئة الإطفاء والسلامة في بلدية شيراز "هادي عيدي بور" قوله: "احترق الطابق الثاني بقسم الرحلات الخارجية في مطار آية الله دستغيب شيراز الدولي، ليل الاثنين، كما حوصر بعض الموظفين في هذا المكان".
وأضاف عيدي بور أن "عملية الإنقاذ جارية، وسيتم عرض مزيد من المعلومات حول هذا الأمر".
وأشار أنه "بسبب احتجاز عدد من الأفراد في الطوابق العليا، تم إرسال فرق مكافحة الحرائق المكونة من 6 مركبات تشغيلية على الفور إلى مكان الحادث".
ويحتوي مطار دستغيب الدولي في شيراز على محطتين، المبنى رقم 1 للرحلات الداخلية بمساحة 16000 متر مربع - والمبنى رقم 2 للرحلات الدولية، ويتم تنفيذ 120 رحلة داخلية و10 رحلات دولية يوميًا في هذا المطار.
وفي هذا المطار 14 شركة محلية و8 شركات أجنبية تقدم خدماتها لأكثر من 35 وجهة خارجية.