حريق واسع في مطار شيراز الدولي جنوب إيران

اندلع حريق واسع النطاق، مساء اليوم الإثنين، في مطار شيراز الدولي، جنوب إيران، بحسب ما أعلنت وكالة أنباء "تسنيم" المحلية.

ونقلت الوكالة عن رئيس هيئة الإطفاء والسلامة في بلدية شيراز "هادي عيدي بور" قوله: "احترق الطابق الثاني بقسم الرحلات الخارجية في مطار آية الله دستغيب شيراز الدولي، ليل الاثنين، كما حوصر بعض الموظفين في هذا المكان".