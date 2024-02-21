الصدفة تنقذ فتاة علقت بين جداري مبنى 3 أيام (صور)
تمكنت فرق البحث والانقاذ في مدينة سوتشي الروسية، من إنقاذ فتاة تبلغ من العمر 22 عامًا، بعد أن علقت بين جدراي مبنى سكني لمدة ثلاثة أيام.
وبحسب وسائل إعلام روسية، فإن العثور على الفتاة تم عن طريق الصدفة، حيث سمع صراخها عمال المرافق الذين كانوا يجرون تصليحات على أنابيب المياه، فسارعوا للاتصال بفرق الإنقاذ، التي هرعت للمكان وبدأت عمليات الحفر لانتشالها.
وقالت الفتاة التي تتعافى حاليًّا في المستشفى، إنها كانت تنظف العلية في منزلها، وبحركة خاطئة، تعثرت وسقطت في فتحة التهوية بين الشقق.
وأضافت أنها حاولت التشبث بالجدران، إلا أنها ظلت تنزل نحو الأسفل حتى هبطت 4 طوابق ونجت بأعجوبة.
وقالت فرق الإنقاذ "علقت في الطابق السفلي، ولأنها نحيفة للغاية سمح لها الشق بالتحرك قليلًا".
وأكدت الفتاة أنها ظلَّت تصرخ لمدة ثلاثة أيام دون أن يسمعها أحد، مشيرة إلى أنها ظنت أنها ستموت في ذلك المكان المظلم لولا الصدفة.
يُذكر أن فرق الإنقاذ هدَمت جزءًا من الطوب، حتى تمكنوا من انتشالها.