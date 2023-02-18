كانت متجهة إلى لبنان.. جنوح سفينة تجارية شمال المغرب

وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء (الرسمية)، أن السفينة جنحت جراء عطب في المحرك، ووسط ظروف للملاحة غير مواتية.

ووفق المصدر ذاته، فقد تدخلت السلطات المعنية، حيث تمت تعبئة الموارد البشرية والوسائل اللوجستية اللازمة للتدخل، مما مكن من إنقاذ 8 من أفراد طاقم السفينة الجانحة، فيما تبقى العمليات متواصلة حاليا للبحث عن شخص واحد مفقود.