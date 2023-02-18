كانت متجهة إلى لبنان.. جنوح سفينة تجارية شمال المغرب
أعلنت السلطات المغربية، يوم السبت، جنوح سفينة تجارية، قادمة من أحد موانئ الأوروغواي باتجاه لبنان، وذلك بعرض البحر قبالة ساحل منطقة "مارينا سمير" بمدينة المضيق شمال المغرب.
تركزت جهود فرق التدخل على تأمين وحماية الساحل من التلوث تحسبا لأي تسرب للمحروقات من خزان وقود السفينة الجانحة.
وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء (الرسمية)، أن السفينة جنحت جراء عطب في المحرك، ووسط ظروف للملاحة غير مواتية.
ووفق المصدر ذاته، فقد تدخلت السلطات المعنية، حيث تمت تعبئة الموارد البشرية والوسائل اللوجستية اللازمة للتدخل، مما مكن من إنقاذ 8 من أفراد طاقم السفينة الجانحة، فيما تبقى العمليات متواصلة حاليا للبحث عن شخص واحد مفقود.
وتركزت جهود فرق التدخل أيضاً على تأمين وحماية الساحل من التلوث تحسبا لأي تسرب للمحروقات من خزان وقود السفينة الجانحة، حيث تم لأجل ذلك تسخير مروحية عسكرية وكافة التجهيزات اللازمة.