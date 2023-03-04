بنغلادش.. مقتل 6 على الأقل بانفجار في مصنع أكسجين
قال مسؤولون في بنغلادش إن ستة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب آخرون اليوم السبت عندما اندلع حريق عقب وقوع انفجار في مصنع للأكسجين جنوب شرق البلاد.
ذكر مسؤول في خدمة الإطفاء أنه لم يتضح بعد سبب الانفجار.
وأضاف المسؤولون أن من المتوقع ارتفاع عدد القتلى حيث تستمر عملية الإنقاذ بالمصنع الواقع في سيتاكوندا التي تبعد 45 كيلومترا عن مدينة شيتاجونج الساحلية في جنوب شرق البلاد.
وذكر مسؤول بخدمة الإطفاء أنه لم يتضح بعد سبب الانفجار.
وقال مسؤول في الحكومة المحلية إن "ست جثث انتشلت من الموقع".
وأوضح مسؤول في الشرطة نقلا عن شهود أن دوي انفجار هائل سمع، ما هز المنطقة في محيط يصل إلى كيلومترين.
وأسفر حريق ضخم اندلع في مستودع للحاويات في المنطقة عن مقتل 50 شخصا وإصابة حوالي 200 في يونيو/حزيران العام الماضي.