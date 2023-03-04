بنغلادش.. مقتل 6 على الأقل بانفجار في مصنع أكسجين

وأضاف المسؤولون أن من المتوقع ارتفاع عدد القتلى حيث تستمر عملية الإنقاذ بالمصنع الواقع في سيتاكوندا التي تبعد 45 كيلومترا عن مدينة شيتاجونج الساحلية في جنوب شرق البلاد.

وذكر مسؤول بخدمة الإطفاء أنه لم يتضح بعد سبب الانفجار.

وقال مسؤول في الحكومة المحلية إن "ست جثث انتشلت من الموقع".