شاهد لحظة التفجير الذي هز ساحة تقسيم في إسطنبول

وأعلن حاكم إسطنبول أن الانفجار خلف عدد من القتلى والجرحى، في حين لم تتبين الحصيلة الأولية بعد.

وشهد شارع الاستقلال المشهور باسم شارع "تقسيم"، انفجار قوي ظهر اليوم، كما ذكر التلفزيون التركي "ان تي في".

وبحسب "فرانس برس"، حصل الانفجار بُعيد الساعة 16,00 (13,00 ت غ)، في وقت كان حشد المارة كثيفًا في شارع الاستقلال، حسبما أفادت القناة التلفزيونية التركية التي أشارت إلى وقوع "جرحى".