العثور على جثتي ليبي وابنه بعد أن جرفتهما مياه السيول في غريان

عثرت فرق الانقاذ الليبية، مساء الأحد، على جثتي مواطن ليبي وابنه بعدما جرفت السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة سيارتهما بالقرب من مدينة غريان 75 كم جنوب العاصمة طرابلس.

وقالت مديرية أمن غريان إنها استخرجت جثامين المفقودين الذين تعرضوا للغرق، مشيرة إلى أنه عثرت على سيارتهما التي غرقت وجرفتها مياه الأمطار.

ونشرت المديرية على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك صورا لرخصة القيادة والبطاقة الشخصية التي كانت توجد بالسيارة باسم عبد الكريم علي محمد عنيبة من مدينة سبها.