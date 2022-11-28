العثور على جثتي ليبي وابنه بعد أن جرفتهما مياه السيول في غريان
عثرت فرق الانقاذ الليبية، مساء الأحد، على جثتي مواطن ليبي وابنه بعدما جرفت السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة سيارتهما بالقرب من مدينة غريان 75 كم جنوب العاصمة طرابلس.
وقالت مديرية أمن غريان إنها استخرجت جثامين المفقودين الذين تعرضوا للغرق، مشيرة إلى أنه عثرت على سيارتهما التي غرقت وجرفتها مياه الأمطار.
ونشرت المديرية على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك صورا لرخصة القيادة والبطاقة الشخصية التي كانت توجد بالسيارة باسم عبد الكريم علي محمد عنيبة من مدينة سبها.
بدورها أكدت صحيفة "الساعة 24" المحلية نبأ العثور على جثمان "الرجل وابنه" اللذين فقدا في غريان داخل إحدى بلاعات الصرف الصحي ، بعدما جرفتهما السيول إلى مصب محطة تجميع المياه.
ونظمت الأجهزة الأمنية بالمدينة بالتعاون مع دوريات مديرية الأمن، وهيئة السلامة الوطنية والعديد من الجهات الخدمية وجهاز الإسعاف والطوارئ إضافة إلى متطوعين حملة بحث عن الذين فقدوا جراء هطول الأمطار الغزيرة وتشكل السيول .
من جهته حذر جهاز الإسعاف والطوارىء من احتمال وصول السيول إلى طرابلس بعد امتلاء الوديان بالمناطق الجبلية بمياه الأمطار.
وطلب الجهاز في بيان رفع درجة الاستعداد لكل فرق الطوارئ التابعة للجهاز بكل الفروع بالبلديات، محذرا المواطين من الاقتراب من مجاري وادي المجينين ووادي الربيع ووادي الخروع.
وفي وقت سابق أكد مدير مكتب الإعلام بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي، محمد كريم، أن عناصر الشركة يعملون بأقل الامكانيات لمواجهة الطقس السيئ وهطول الأمطار الغزير.
وناشد كريم الجهات الحكومية دعم شركة المياه والصرف الصحي، مؤكدا أن شركته أعلنت حالة الطوارئ منذ يوم الجمعة الماضي.
وأشار إلى أنه في حال استمرار الأمطار، ستكون هناك صعوبة في تسليك الطرقات وشفط المياه نظرا لتهالك البنية التحتية وقدمها.