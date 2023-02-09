انهيار مبنى من 4 طوابق في سوريا.. ومحاولات لإنقاذ عالقين تحت الأنقاض

انهار مبنى مؤلف من أربعة طوابق في مدينة "حرستا" السورية التابعة لمحافظة ريف دمشق، فيما تشير المعلومات الأولية إلى وجود أشخاص عالقين تحت الأنقاض، بحسب وزارة الداخلية السورية.

وذكرت الوزارة عبر حسابها في فيسبوك، أن شرطة ناحية حرستا، تلقت أنباء تفيد بانهيار بناء مؤلف من أربعة طوابق في حي الزحلة، لتتوجه دوريات من قيادة شرطة محافظة ريف دمشق إلى المكان.

وأضافت الوزارة أن كوادر الدفاع المدني، وفوج إطفاء ريف دمشق، وفرق الإنقاذ، والهلال الأحمر، توجهت بدورها إلى مكان الحادث "لانتشال المواطنين العالقين وإزالة الأنقاض حيث تشير المعلومات الأولية إلى وجود عدة أشخاص ضمن المبنى".