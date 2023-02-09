انهيار مبنى من 4 طوابق في سوريا.. ومحاولات لإنقاذ عالقين تحت الأنقاض
انهار مبنى مؤلف من أربعة طوابق في مدينة "حرستا" السورية التابعة لمحافظة ريف دمشق، فيما تشير المعلومات الأولية إلى وجود أشخاص عالقين تحت الأنقاض، بحسب وزارة الداخلية السورية.
وذكرت الوزارة عبر حسابها في فيسبوك، أن شرطة ناحية حرستا، تلقت أنباء تفيد بانهيار بناء مؤلف من أربعة طوابق في حي الزحلة، لتتوجه دوريات من قيادة شرطة محافظة ريف دمشق إلى المكان.
وأضافت الوزارة أن كوادر الدفاع المدني، وفوج إطفاء ريف دمشق، وفرق الإنقاذ، والهلال الأحمر، توجهت بدورها إلى مكان الحادث "لانتشال المواطنين العالقين وإزالة الأنقاض حيث تشير المعلومات الأولية إلى وجود عدة أشخاص ضمن المبنى".
وفيما لم ترد أي معلومات حتى الآن، حول سبب انهيار المبنى، أشار ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن الحادثة وقعت عقب تسجيل هزة أرضية على الحدود بين سوريا ولبنان.
ولم يتسن التأكد مما ذكره الناشطون، فيما لم يرد أي تعليق رسمي يؤكد أو ينفي وجود رابط بين الهزة وانهيار المبنى.
وأفادت وسائل إعلام لبنانية وسورية، مساء الأربعاء، بأن الهزة كانت بقوة 4.2 على مقياس ريختر، وشعر بها سكان عدد من المناطق.
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن "أهالي اللاذقية وطرطوس وحلب وحمص، شعروا بهزة أرضية خفيفة".
من جانبه، نقل موقع "ليبانون 24" عن المركز الوطني للجيوفيزياء في بحنس التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية، في لبنان، أن "الهزة وقعت عند الساعة 20:58 بالتوقيت المحلي، على بعد 5 كيلومترات من الهرمل جنوبا، وشعر بها سكان البقاع والشمال والمتن وكسروان وبيروت".