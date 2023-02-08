حتى الناجي الوحيد لم يعد كذلك.. شاهد ما فعله الزلزال المدمر بمنازل "ضيعة ضايعة"
تداول ناشطون على مواقع التواصل صورتين تظهران ما تسبب به الزلزال المدمر الذي تعرضت له مناطق شمال غرب سوريا، من دمار في منازل قرية السمرا التي صور فيها المسلسل الكوميدي "ضيعة ضايعة".
وقال نشطاء عن الصورتين اللتين تم تداولهما إنهما يعودان لمنزلي بطلي المسلسل "أسعد وجودة" في "أم الطنافس".
واتفق أغلب النشطاء على تعليق واحد يصف حال المشهد مقتبس من خاتمة المسلسل في الحلقة الأخيرة "حتى الناجي الوحيد لم يعد كذلك".
ومسلسل "ضيعة ضايعة" الذي قام ببطولته كوكبة من الممثلين السوريين منهم باسم ياخور الذي جسد شخصية جودة أبو خميس، والراحل نضال سيجري الذي جسد شخصية أسعد خرشوف، تم تصويره قي قرية السمرا التي تقع في ناحية كسب بريف اللاذقية شمال غرب سوريا.
وقرية السمرا تقع ضمن المناطق التي تأثرت بشكل مباشر بالزلزال، ما تسبب بتهاوي منزلي "أسعد وجودة" كما أظهرت الصور التي بخلت في رصد ما أحدثته بمنازل أخرى، بقيت عالقة في أذهان المشاهدين الكثر الذين أحبوا المسلسل الكوميدي الذي جاء على جزءين تضمنا أكثر من 60 حلقة والذي أخرجه الليث حجو.
ومن أبرز تلك المنازل، منزل "المختار البيسة" الذي جسد دوره الراحل زهير رمضان، ومنزل "الأفوكادو سلنغو" الذي جسد دوره الممثل فادي صبيح، ودكانة ومنزل "صالح" الذي جسد دوره الممثل عبدالله شيخ خميس.