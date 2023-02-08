حتى الناجي الوحيد لم يعد كذلك.. شاهد ما فعله الزلزال المدمر بمنازل "ضيعة ضايعة"

تداول ناشطون على مواقع التواصل صورتين تظهران ما تسبب به الزلزال المدمر الذي تعرضت له مناطق شمال غرب سوريا، من دمار في منازل قرية السمرا التي صور فيها المسلسل الكوميدي "ضيعة ضايعة".

وقال نشطاء عن الصورتين اللتين تم تداولهما إنهما يعودان لمنزلي بطلي المسلسل "أسعد وجودة" في "أم الطنافس".

واتفق أغلب النشطاء على تعليق واحد يصف حال المشهد مقتبس من خاتمة المسلسل في الحلقة الأخيرة "حتى الناجي الوحيد لم يعد كذلك".