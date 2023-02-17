اختفاء رجل أعمال صيني معروف في هونغ كونغ

وأشرفت هذه المجموعة على عدد من عمليات الاكتتاب العام لشركات رقمية عملاقة من بينها "جي دي.كوم" المتخصصة بالتجارة الإلكترونية، وهي تقف وراء عملية اندماج في 2015 بين شركة "ديدي" في قطاع إيجار السيارات ومنافستها حينذاك "كوايدي داشي".

وقالت المجموعة المصرفية ليل الخميس الجمعة، إنها "ليست قادرة على الاتصال بـ(رئيس مجلس إدارتها) باو فان"، من دون أي توضيح.

وذكرت النشرة الاقتصادية كايتشين، أنه يتعذر الاتصال برجل الأعمال منذ بداية الأسبوع.

وتراجعت أسعار أسهم "تشاينا رينيسانس" الجمعة بنسبة 30 % في الصباح في بورصة هونغ كونغ.

وقالت المجموعة في بيان، إن "تعذر الاتصال" بباو لا يبدو "مرتبطا بنشاط و/أو عمليات الشركة التي تستمر بشكل طبيعي".

ولم تدل المجموعة بأي تعليق ردا على اتصال أجرته وكالة فرانس برس.