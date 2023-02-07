الخارجية المصرية: وفاة شخصين من أسرة واحدة في زلزال تركيا
قالت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، إنها "تتابع من خلال غرفة عمليات القطاع القنصلي وضع المواطنين المصريين في كل من تركيا وسوريا في أعقاب الزلزال المدمر الذي وقع الإثنين".
وأشار بيان للوزارة، إلى أن بيانات من السفارة المصرية في أنقرة أكدت أن القوائم الصادرة عن الخارجية التركية حتى الآن لم تشمل أسماء لضحايا مصريين.
لكن البيان لفت إلى أن "اتصالات السفارة مع تجمعات الجالية المصرية، واتحادات الطلاب، كشفت عن وجود ضحيتين من أسرة واحدة نتيجة انهيار البناية التي يقطنون بها في منطقة إسكندرون بولاية هاتاي، وتمكنت السفارة المصرية من التواصل مع أحد أفراد الأسرة لتقديم الدعم اللازم".
وتستمر السفارة في أنقرة في التواصل حاليًا مع عدد من المواطنين الذين أصيبوا إصابات طفيفة للاطمئنان عليهم، بالإضافة إلى الاتصال المباشر ببعض الحالات الفردية التي علمت السفارة بقيام السلطات التركية بنقلها إلى دور إيواء نتيجة تعرض منازلها للهدم.
من ناحية أخرى، قامت وزارة الخارجية بموافاة السفارة المصرية في أنقرة بقائمة بأسماء عدد من الطلاب المصريين الدارسين في تركيا، والتي تم الحصول عليها بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تكثف السفارة حاليًا اتصالاتها مع الخارجية التركية واتحادات الطلاب للاطمئنان عليهم والتحقق من سلامتهم لطمأنة ذويهم.
وحول أوضاع المصريين في سوريا، أشارت الخارجية المصرية، إلى أنه ليس هناك أي معلومات حتى الآن تشير إلى وجود ضحايا مصريين.
وذكرت أن السفارة في دمشق قامت بالتواصل مع أحد المصريين الذي تعرَّض لإصابة طفيفة نتيجة تصدع منزله، والاطمئنان عليه.