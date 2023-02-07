الخارجية المصرية: وفاة شخصين من أسرة واحدة في زلزال تركيا

قالت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، إنها "تتابع من خلال غرفة عمليات القطاع القنصلي وضع المواطنين المصريين في كل من تركيا وسوريا في أعقاب الزلزال المدمر الذي وقع الإثنين".

وأشار بيان للوزارة، إلى أن بيانات من السفارة المصرية في أنقرة أكدت أن القوائم الصادرة عن الخارجية التركية حتى الآن لم تشمل أسماء لضحايا مصريين.