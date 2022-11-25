تعليق عمل قاضية ظهرت بشكل "غير لائق" في بث مباشر لمحاكمة عن بعد

قررت السلطات الكولومبية، أمس الخميس تعليق عمل قاضية، بعد ظهورها في بث مباشر لجلسة محاكمة، بطريقة "غير لائقة".

وفي التفاصيل، ذكرت صحيفة "مترو" البريطانية، أن القاضية الكولومبية "فيفيان بولانيا"، حضرت المحاكمة أونلاين عبر تطبيق "زووم"، والتي كانت جلسة استماع لقضية رجل متهم بوضع عبوة ناسفة داخل سيارة.

وأثناء الجلسة ظهرت بولانيا، 34 عامًا، في مقطع فيديو مدته 33 ثانية، وهي مستلقية على سريرها، مرتدية ملابس داخلية وتدخن السجائر.

ويبدو أن القاضية لم تكن تدري أن الكاميرا مفتوحة في جهاز اللابتوب الخاص بها، حيث سرعان ما أوقفت الكاميرا، بعد أن نبهها أحد الحاضرين.

ورغم ذلك، انتشر مقطع الفيديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي في كولومبيا، وعلى إثره، تقدم كاتب عدل في محكمة كولومبية بشكوى ضدها.