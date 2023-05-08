انفجاران في أقل من 48 ساعة عند موقع مقدس للسيخ في الهند

وباشرت الشرطة التحقيق في الحادث.

ووقع الانفجار الأول ليل السبت الأحد، وتسبب بإصابة شخص واحد على الأقل في المدينة الواقعة في ولاية البنجاب شمال البلاد وتقطنها غالبية من السيخ.

وقال القائد العام للشرطة في الولاية غوراف ياداف، إن التحقيقات الأولية ترجح استخدام "قنبلة بدائية".

وأشار إلى أن "الانفجار وقع عندما تم سحب خيط عن طريق الخطأ. سقطت حاوية على الأرض وانفجرت".

ويعد المعبد الذهبي أقدس مزار للسيخ، لكن سبق أن شهد أعمال عنف من بينها هجوم شنته القوات الخاصة الهندية العام 1984 لطرد المقاتلين السيخ منه.

وقال مصلون لوكالة فرانس برس، إن المحققين وصلوا الإثنين، إلى الموقع لجمع الأدلة بعد وقت قصير من الانفجار الذي وقع بينما كان مئات الأشخاص يتواجدون فيه.