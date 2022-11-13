15 إصابة بحريق في شركة لزيوت محركات السيارات بإيران

وذكرت وكالة أنباء "جوان" التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، نقلاً عن المدير العام لإدارة الأزمات بمحافظة أصفهان، منصور شيشة فرش قوله، إن "حريقًا هائلًا اندلع في شركة إنتاج زيت المحركات في مدينة مباركة الصناعية بمحافظة أصفهان".

وأشار شيشه فرش إلى "أنه تم إرسال 10 فرق إنقاذ وإطفاء من مدن مباركة وبهاريستان وأصفهان للسيطرة على حريق شركة لإنتاج زيوت المحركات في مدينة المباركة الصناعية".

بدوره، ذكر المتحدث باسم إدارة الإطفاء ببلدية أصفهان "فرهاد كاوه آهنجران": الساعة الـ10:19 من هذا اليوم طلبت إدارة إطفاء مباركة المساعدة وتم إرسال 6 سيارات إطفاء من مدينة أصفهان إلى مكان الحادث.

وأضاف: تم إخلاء المصانع القريبة حتى دائرة نصف قطرها 200 متر، وعمليات التبريد جارية، وهناك 20 فريق إنقاذ يتواجد للسيطرة على الحريق.

ولفت آهنجران إلى أنه "يتمتع عمال شركة مبارك لإنتاج زيوت المحركات بصحة جيدة"، مبينًا أن خطورة الحريق تكمن في أن كل خزانات هذا المصنع مليئة بالكيماويات".