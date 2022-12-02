وفاة عروسين مصريين ليلة زفافهما داخل حمام المنزل

لقي عروسان مصريان حتفهما، اختناقًا، بمحافظة المنيا، وذلك عشية ليلة زفافهما، بعد استنشاقهما غاز ثاني أكسيد الكربون، داخل حمام الشقة التي يقطنان فيها.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، بلاغًا يفيد بإصابة زوجين بحالة غيبوبة تامة، ونقلهما إلى مستشفى "ديرمواس" التخصصي.

وتبين من التحريات وصول زوج 27 عاما، وزوجته 17 عاما، في حالة غيبوبة تامة، وتوفيا على الفور داخل المستشفى، جراء اختناقهما داخل حمام الشقة بعد احتفالهما بزفافهما.

وأوضح التقرير الطبي الصادر عن المستشفى، أن العروسين توفيا وفاة طبيعية دون أي شبهة جنائية، حيث لم تسجل أي إصابات ظاهرية على جسديهما.