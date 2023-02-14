بعد 9 أيام.. فريق أوكراني ينقذ امرأة من تحت أنقاض زلزال تركيا

قالت قناة (سي.إن.إن ترك) إن فريقا أوكرانيا أنقذ امرأة من تحت أنقاض مبنى منهار في إقليم هاتاي بجنوب تركيا، اليوم الثلاثاء، بعد مضي 9 أيام من وقوع زلزال مدمر في المنطقة.

وارتفع عدد الناجين الذين انتشلهم عمال الإنقاذ، اليوم الثلاثاء، إلى 7 ناجين بعد 9 أيام من وقوع أحد أسوأ الزلازل في تاريخ تركيا الحديث.

واعتبرت منظمة الصحة العالمية أن الزلزال الذي خلّف أكثر من 35 ألف قتيل في تركيا وسوريا هو "أكبر كارثة طبيعية خلال قرن" تضرب بلدا واقعا ضمن منطقتها الأوروبية.

وقال مدير الفرع الأوروبي للمنظمة هانس كلوغه خلال مؤتمر صحافي عبر الانترنت "نحن شهود على أكبر كارثة طبيعية في منطقة الفرع الأوروبي من منظمة الصحة العالمية خلال قرن وما زلنا نقيّم حجمها".

وأضاف: "التكلفة الحقيقية لم تُحدّد بعد وسيستغرق التعافي منها والشفاء منها وقتًا وجهدًا هائلَين".