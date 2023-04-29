إنقاذ 153 مهاجرًا في البحر المتوسط

في ثلاث عمليات إنقاذ خلال سبع ساعات، أنقذت سفينة الإسعاف "أوشن فايكينغ" التي تستخدمها منظمة "إس أو إس مديتيرانيه" الإنسانية غير الحكومية، أمس الجمعة، 153 مهاجرًا في وسط البحر المتوسط، في منطقة البحث التابعة لمالطا، وفق المنظمة غير الحكومية.

وذكرت الجمعية الأوروبية للإنقاذ البحري ومقرها مرسيليا (فرنسا)، أنه تم "تنسيق عمليات البحث والإنقاذ بشكل وثيق من قبل السلطات البحرية الإيطالية"، مشيرة إلى أن "المنظمة تطالب منذ سنوات بجهود التنسيق الحيوية هذه".