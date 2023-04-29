إنقاذ 153 مهاجرًا في البحر المتوسط
في ثلاث عمليات إنقاذ خلال سبع ساعات، أنقذت سفينة الإسعاف "أوشن فايكينغ" التي تستخدمها منظمة "إس أو إس مديتيرانيه" الإنسانية غير الحكومية، أمس الجمعة، 153 مهاجرًا في وسط البحر المتوسط، في منطقة البحث التابعة لمالطا، وفق المنظمة غير الحكومية.
وذكرت الجمعية الأوروبية للإنقاذ البحري ومقرها مرسيليا (فرنسا)، أنه تم "تنسيق عمليات البحث والإنقاذ بشكل وثيق من قبل السلطات البحرية الإيطالية"، مشيرة إلى أن "المنظمة تطالب منذ سنوات بجهود التنسيق الحيوية هذه".
وتم إطلاق هذه العمليات بعد بلاغ عبر هاتف إنذار، وهو خط هاتفي للأشخاص الذين يواجهون مشاكل في البحر تديره منظمة غير حكومية.
وسمحت عمليات الإنقاذ الثلاث بإسعاف 59 شخصًا ثم 65 شخصًا على متن قاربين خشبيين بفارق ثلاث ساعات، ثم تم إنقاذ 29 شخصًا كانوا على متن قارب مصنوع من الألياف الزجاجية.
وأمضى الناجون في البحر خمسة أيام، منها يومان بدون ماء أو طعام، وكانوا مرهقين بشدة، وفق منظمة "إس أو إس مديتيرانيه".
ومع إنقاذ 15 مهاجرًا الخميس الماضي، تبحر أوشن فايكينغ مع 168 ناجيًا - بينهم سبع نساء وأربعة أطفال وحوالي عشرين قاصرًا غير مصحوبين - إلى ميناء تشيفيتافيكيا الآمن، الذي حددته السلطات الإيطالية، والواقع على بعد 942 كم أو إبحار لثلاثة أيام.
ورغم تنفيذ العديد من عمليات الإنقاذ في منطقة البحث المالطية، فإن السلطات في مالطا لا تستجيب لطلبات المساعدة من المنظمات الإنسانية غير الحكومية التي تساعد المهاجرين، وفي نهاية المطاف توجههم السلطات الإيطالية عادة إلى ميناء آمن.
لكن قيام إيطاليا بتخصيص موانئ بعيدة جدًا للمنظمات غير الحكومية للإنقاذ البحري كان موضع انتقادات مطلع كانون الثاني/يناير من قبل العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية، التي تؤكد أن ذلك "يعوق مساعدة الأشخاص المنكوبين" من خلال إضاعة الكثير من الوقت والحد من قدراتها على المساعدة.
ويعتبر وسط المتوسط أخطر طريق للهجرة في العالم، وفق المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، إذ تقدر وكالة الأمم المتحدة أنه في عام 2022 بلغ عدد المفقودين فيه 1417 مهاجرًا، وأحصي فقدان 824 شخصًا منذ بداية عام 2023.