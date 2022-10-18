الكويت.. وفاة طفل إثر انهيار سقف منزل أسرته

فارق طفل من فئة المقيمين بصورة غير قانونية في الكويت والمعروفين بـ"البدون"، لا يتجاوز عمره الأربعة أعوام، الحياة إثر انهيار سقف غرفة في منزل أسرته، الواقع في منطقة الصليبية في محافظة الجهراء.

وكشفت صحيفة "الأنباء" الكويتية نقلاً عن مصدر أمني تفاصيل الحادث، حيث ذكر أن "شقيق والدة الطفل تقدَم بتقرير طبي يشير إلى وصول ابن شقيقته متوفى إلى المستشفى صباح اليوم، بواسطة أهله حيث تبين عند وصوله عدم وجود نبض أو تنفس في القلب وتوسع في الحدقات وتم على إثر ذلك تحويل الجثة للطب الشرعي".

وأضاف المصدر أن "التقرير تضمن إفادة شقيق والدة الطفل، بأن ابن شقيقته توفي عقب انهيار سقف المنزل فوقه، وتم بناءً على هذا التقرير الطبي إحالة الملف إلى الجهات الأمنية وتسجيل قضية".

ولم يكشف المصدر الأمني عن سبب انهيار السقف أو تفاصيل أخرى حول الحادث ومصير بقية أفراد الأسرة، التي أشارت حسابات إخبارية تداولت صوراً منسوبة للمنزل المعني ومنها حساب "المجلس" المحلي بأن أسرة الطفل قد نجت من الحادث.