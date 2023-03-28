تفاصيل حادث حافلة المعتمرين اليمنيين بالسعودية (صور وفيديو)

كشفت وسائل إعلام سعودية ومدونون من منطقة عسير جنوب غرب المملكة، تفاصيل حادث الحافلة المروع الذي وقع بعد ظهر الإثنين وأسفر عن مصرع عشرين شخصاً وعدد أكبر من الإصابات، في حصيلة أولية.

ووقع الحادث في "عقبة شعار" الرابطة بين مدينة أبها ومحافظة محايل عسير، حيث يُطلق على الطرق الجبلية في المنطقة اسم "عقبة" المستمد من صعوبة الطريق الضيق الذي تم شقه في الجبال عبر أنفاق وجسور وفي منحدرات عميقة.

وانقلبت الحافلة التي كانت تقل نحو 50 راكبا، أغلبيتهم من المقيمين اليمنيين، خلال مرورها بطريق عقبة شعار الذي يبلغ طوله نحو 14 كيلومترا؛ بسبب خلل في مكابح الحافلة وفق معلومات أولية.