مصري يقفز من الطابق الخامس هرباً من حريق هائل بمبنى حكومي

اضطر مواطن مصري إلى القفز من الطابق الخامس بأحد المباني الحكومية في مدينة "15 مايو" للنجاة بحياته، بعد اشتعال حريق هائل في المبنى.

وذكر مصدر أمني أن الحريق الذي نتج عن ماس كهربائي، طال مبنى مكونا من 7 طوابق بمدينة "15 مايو" في القاهرة، وأسفر عن إصابة 18 شخصاً.

وبحسب بيان صادر عن السلطات فإنه "بعد تلقي غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغًا يفيد باندلاع الحريق، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى الموقع، وكثفت من جهودها للسيطرة على النيران، وبالفحص تبين أن النيران التهمت المبنى بالكامل".

وأضاف البيان أن "القوات دفعت بسيارات الإطفاء للسيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها للعقارات المجاورة، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".