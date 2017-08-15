محاولة انتحار شاب على أعمدة الكهرباء تثير سخرية السودانيين (صورة وفيديو)

أثارت محاولة انتحار شاب على أعمدة الكهرباء بولاية النيل الأبيض السودانية موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول ناشطون صوراً ومقطع فيديو يوثق محاولة انتحار على أسلاك أعمدة الكهرباء التي انقطع عنها التيار لحظة صعود الشاب عليها.

وتمكنت الشرطة السودانية من إحباط محاولة الشاب وإلقاء القبض عليه في سوق مدينة رَبَك بولاية النيل الأبيض بحسب موقع “النيلين” السوداني.

وعلّق ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي على الواقعة، ، بقولهم إن “الكهرباء أصبحت لا تقتل أحدا في السودان بسبب انقطاعها طوال اليوم”.

فيما اقترح البعض أن يختار الطريقة المضمونة للانتحار بالسقوط من أماكن مرتفعة كبرج المياه (الصهريج)، مشيرين إلى أنه قام بفعلته من أجل لفت الأنظار إليه لحاجة في نفسه، بينما ذكر آخرون أنه مصاب بالجنون، وفي اتجاه ثالث أكد غيرهم أن الرجل لديه مطالب لدى حكومة ولاية النيل الأبيض وأراد أن يحصل عليها عبر التهديد بالانتحار.