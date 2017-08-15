بالصور.. العثور على فتاة حية في غابة بعد ثلاثة أسابيع من فقدانها

عثرت الشرطة الأمريكية على فتاة حية في غابة بولاية الاباما، بعد أن ضلت طريقها منذ نحو ثلاثة أسابيع، حيث استطاعت البقاء حية باكل الفقع والتوت البري.

وهرعت الشرطة إلى الغابة بعد أن أبلغتهم امرأة بأنها شاهدت شيئًا يتحرك على طرف الغابة، بينما كانت تقود سيارتها على الطريق في تلك المنطقة.

وعثرت الشرطة على ليزا ثيريس (25 عامًا) حيةً، لكنها كانت تعاني من الجروح وعضات البعوض والحشرات الأخرى، بينما انخفض وزنها بأكثر من 20 كلغ.

وقال الشريف ريموند رودجرز :”أبلغتنا تلك المرأة بأنها شاهدت شيئًا يتحرك في الغابة وأنها يمكن أن تكون الفتاة المفقودة، أخيرًا تم العثور على تلك الفتاة وهي حية”.

وأفادت الصحف بأن ليزا، وهي طالبة علوم أشعة، فُقدت في 23 الشهر الماضي بينما كانت برفقة رجلين، وأنها قررت تركهما بعد أن حاولا سرقة كوخ صيد في الغابة، مشيرة إلى أنه تم إلقاء القبض على الرجلين وهما مانلي دافيس وراندال اوسوالد.