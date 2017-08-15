شرطي تركي يعتدي على سائحات تقدمن ببلاغ عن تحرش جنسي (صور وفيديو)

اعتدت عناصر من الشرطة التركية على سائحات بعد إبلاغهن عن حادثة تحرش جنسي تعرضن لها، في واقعة أثارت استياءً كبيرًا.

وأشار بعض التقارير إلى أن رجال الشرطة اتهموا السائحات بـ”ارتداء ملابس غير لائقة، ما تسبب في تعرضهن للتحرش”.

وأظهرت صور متداولة على مواقع إلكترونية، إحدى الفتيات وهي تساعد صديقتها على السير في أحد شوارع مدينة “إزمير” السياحية بتركيا، لكن أحد الضباط اعتدى بالضرب على إحداهما، ما أدى إلى سقوطها أرضًا، في حين حاولت صديقتها الدفاع عنها، وفقًا لصحيفة “ميرور” البريطانية.

وأظهرت كاميرات المراقبة المنصوبة في المكان، محاولة اعتداء الشرطي على الفتاة أكثر من مرة، ما كان سببًا في تجمع حشد كبير من المارة.

واحتدم اشتباك بالأيدي بين الفتاة وضابط الشرطة المجهول، حيث لم يكتفِ بذلك فقط، وإنما وجه لها صفعة أخرى بمجرد وصول إحدى سيارات الشرطة إلى موقع الحادث.

وأعلنت الشرطة التركية فتح باب التحقيق في الواقعة، مشددة على “ضرورة معاقبة الشرطي المتسبب في الحادثة إذا ثبتت إدانته”.

وقال رئيس مباحث مدينة إزمير، حسين إسكين، لوسائل الإعلام المحلية، إنه “بمجرد توفر معلومات لدينا عن الواقعة قمنا بإجراء تحقيقات موسعة مع رجال الشرطة في المدينة”.

وأضاف حسين:”مؤسسة الشرطة تهدف في المقام الأول إلى توطيد العلاقات مع الشعب، إذا تمت إدانة أحد رجال الشرطة سيتم فرض عقوبات مشددة عليه، حيث يجري تحقيق حول كل الجوانب المتعلقة بالحادث”.