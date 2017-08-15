في بث مباشر.. جنود سكارى من قوات نظام الأسد يتحرشون بالمارة وسط دمشق (فيديو)

أظهر مقطع فيديو، نشره ناشطون سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء، عناصر ما يسمى “قوات الدفاع الوطني”، الميليشيا التابعة لقوات نظام بشار الأسد، وهم يتحرشون بالمارة على جسر “حافظ الأسد” المؤدي إلى جامعة دمشق.

وبدا العناصر الذين يرتدون الزي العسكري الرسمي لجيش نظام الأسد وهم سكارى ويهذون بكلام غير مفهوم، ويتعرضون للفتيات والشبان الذين يمرون فوق الجسر الشهير وسط العاصمة السورية. ويقول أحد العناصر لزملائه إنه في بث مباشر على موقع “فيسبوك”، في حين قال عنصر آخر يحمل قارورة مشروب غازي ما معناه إن ما في داخلها كحولًا جعل العناصر في حالة سكر تام.

وطالب ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بمحاسبة الجنود الذين ظهروا في مقطع الفيديو، وفتح تحقيق معهم حول “الإساءة” للمواطنين السوريين في وضح النهار بطريقة وصفوها بـ “البذيئة”.

وأسس نظام الأسد ميليشيا قوات الدفاع الوطني، التي يبلغ قوامها الآن 100.000 مسلح ومسلحة، بحسب تقارير، لمساندة عملياته ضد المعارضة المسلحة في سوريا، وتلعب دورًا حاسمًا في تحسين الوضع العسكري لصالح النظام منذ صيف العام 2012، بعد عام على اندلاع النزاع، عندما سادت توقعات بأن نظام الأسد يوشك أن يسقط.

وكانت وكالة “رويترز” نشرت ملخصًا عن تقرير للجنة معنية بحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة جاء فيه أن القوات الحكومية السورية، ومن ضمنها قوات الدفاع الوطني، شاركت أو قامت بقيادة عمليات أدت إلى 9 مجازر راح ضحيتها مدنيون، ومن بينها مذبحة مروعة في مطلع شهر مايو/أيار في بلدة البيضا، قرب مدينة بانياس التابعة لمحافظة طرطوس الساحلية، أكبر معقل للموالين لنظام الأسد، وفيها تم قتل عشرات المدنيين بينهم عدد كبير من النساء والأطفال.