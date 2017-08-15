إعادة فتح محطة مترو في لندن بعد تصاعد دخان من قطار (فيديو)

أعادت السلطات البريطانية، فتح محطة مترو هولبورن في لندن، بعد إغلاقها لفترة وجيزة، الثلاثاء، إثر ارتفاع حرارة معدات قطار ؛ما أدى إلى امتلاء أحد أرصفة المحطة بالدخان.

وذكرت إدارة الإطفاء أنها أرسلت سيارتي إطفاء و10 رجال إطفاء إلى المحطة، مشيرة إلى أنها تعاملت مع الموقف في أقل من 50 دقيقة.

وأوضحت فرقة إطفاء لندن ،في بيان، أن “الأمر يتعلق بارتفاع درجة حرارة مكبس بأحد القطارات وليس حريقًا”.

وقال شاهد إن الدخان ملأ إحدى عربات قطار في المحطة.

وكان متحدث باسم هيئة النقل بلندن، قال في وقت سابق: “كان هناك إنذار حريق في قطار على خط سنترال متجه غربًا.. نحقق في السبب”.