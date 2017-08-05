بالفيديو.. زفة عروسين بطريقة غريبة وخطرة تثير جدلا واسعا

تعمل الشرطة في كازاخستان على التحقيق في شريط يظهر مروحية تزف عروسين وهي تطير على بعد أقدام فوق سيارات على طريق سريع.

ويهدف التحقيق لمعرفة مدى خطورة المناورات التي قام بها قائد المروحية، عندما طار على ارتفاع شديد الانخفاض.

وذكرت الشرطة أنها لم تقم بتوقيف أي شخص حتى الآن، لكن التحقيقات مستمرة، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وقام بتصوير الفيديو المثير أحد مرافقي العروسين على طريق سريع في مدينة شيمكنت، جنوب كازاخستان.

وفي الفيديو تظهر مروحية وهي تحمل العروسين وتطير على بعد أقدام فوق سيارات موكب الزفاف على طريق سريع.

وذكرت تقارير محلية أن العروسين دفعا لشركة نفط محلية مقابل زفة لمدة نصف ساعة بالمروحية.

وقالت الشركة المؤجرة للمروحية، إن لديها تصريحا بتأجير المروحيات وأن هذين العروسين من بين أوائل الزبائن.