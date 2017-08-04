بالصور.. أتراك يجبرون لاجئين سوريين على ارتداء ملابس داخلية نسائية

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية صورًا مسرّبة، تُظهر جنودًا أتراكًا يجبرون رجالاً سوريين على ارتداء ملابس داخلية نسائية.

وبيّنت الصور قيام 3 جنود أتراك بالقبض على مجموعة من اللاجئين السوريين، أرادوا عبور الحدود بطريقة غير شرعية.

وأجبر الجنود، اللاجئين، على ارتداء ملابس داخلية نسائية بألوان زاهية، بصورة مُهينة وقاموا بتصويرهم في لقطات مخجلة، بغرض إذلالهم.

وعلّقت الصحيفة، بأن أحد الجنود الأتراك على ما يبدو قام بتسريب الصور.

وكشفت الصحيفة عن إهانات لفظية واعتداءات جسدية قام بها الجنود الأتراك بحق السوريين ممن تم القبض عليهم، حيث قال أحد الجنود: لماذا جئت إلى هنا؟ هل تريد دخول تركيا ؟ ثم قام بركله بقدمه ليسقط على الأرض.

وظهرت هذه الصور المسرّبة بعد يوم واحد من اعتقال بعض الجنود الأتراك على خلفية تعاملهم السيّئ مع اللاجئين السوريين في أكثر من مناسبة، بعد أن تم رصد العديد من حالات الانتهاكات بحق اللاجئين السوريين في تركيا.