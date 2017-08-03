الدفاع المدني يعلن إخماد حريق برج “الشعلة” في “مارينا دبي” (صور وفيديو)

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على حريق هائل اندلع فجر الجمعة في برج “الشعلة” بمنطقة “مارينا” السياحية، مشيرة إلى أنه “تتم حاليًا عملية تبريد البرج”.

وكان المكتب ذكر على “تويتر”، في وقت سابق، أن “فرق الدفاع المدني في دبي، تتعامل مع حريق شب في أحد الأبراج بمنطقة المارينا، وتم تحريك فرق إطفاء من 4 مراكز للسيطرة على الحريق وضمان سلامة السكان”.

وبين أن “الحريق اندلع في 4 طوابق في المبنى المكون من 86 طابقًا”.

وأكد أنه “لم يتم تسجيل أي إصابات”، مضيفًا أن “القائد العام لشرطة دبي ومدير عام الدفاع المدني بالإمارة، تواجدا في موقع الحادث، لمتابعة عمليات السيطرة على الحريق”.

وأشار إلى أنه “تم إخلاء البرج بنجاح، فيما عملت الجهات المختصة على توفير أماكن للسكان والعائلات المتأثرة جراء الحريق”.

وأغلق رجال الإطفاء والشرطة الشوارع المحيطة التي غطى الغبار والحطام أجزاء منها.

وأظهرت لقطات فيديو نشرها نشطاء على موقع “يوتيوب”، تصاعد النيران في عدد كبير من الطوابق، وسط وأعلى البرج، وتساقط كرات من اللهب من أعلى واجهته الأمامية.

وقال أحد السكان ذكر أن اسمه جورج: “كنا نياما واستيقظنا على إنذار الحريق وصراخ الناس. هبطنا الدرج مسرعين واستغرق النزول من الطابق الـ50 عشر دقائق”.

وأضاف: “كان الحريق شديدا جدا في ذلك الوقت نحو الواحدة صباحًا. ثم بدأ يهدأ في الساعتين التاليتين. بدأ في الطابق 67 هذا هو ما قيل لنا”.

وقال ساكن آخر يدعى محمد ويقيم في الطابق الـ12، إن “النار اشتعلت في الجزء الأعلى من البرج ثم شبت في الطوابق الأدنى مع تساقط الحطام”.