مقتل 3 مصريين بانهيار عقار في المنصورة

قالت وسائل إعلام رسمية في مصر، إن 3 أشخاص توفوا، بينهم طفلة تبلغ 9 سنوات، وأصيب 7 آخرون، اليوم الخميس، جراء انهيار عقار بمدينة “المنصورة” الواقعة بدلتا النيل.

وأضافت أن 3 من المصابين نقلوا إلى مستشفى للطوارئ بالمدينة الواقعة شمال القاهرة، فيما عولج الأربعة الباقون وهم من قوات الدفاع المدني بموقع الحادث بعد إصابتهم باختناقات.

ونقلت وكالة “أنباء الشرق الأوسط” الرسمية عن مسؤولة محلية قولها إن “العقار، المؤلف من 5 طوابق، قديم ومتهالك وصادر له قرار ترميم منذ 2003 ولكن لم ينفذ”.

وفي مصر مبان كثيرة آيلة للسقوط وسط تراخ في تطبيق معايير البناء في المباني الجديدة.