بالصور.. دب يهاجم سائحًا تايلانديًا بوحشية بعد استفزازه

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اليوم الخميس، لقطات مروعة لدب يجر بوحشية، سائحًا تايلانديًا، بعد أن أثار الوحش بتعليق الطعام بين فكيه.

وعلق نيفوم برومراتي، 36 عامًا، أوعية من الأرز في الحظيرة التي يقبع بها الحيوان، باستخدام حبل أثناء زيارته للمعبد في مقاطعة فيتشابون التايلاندية.

وغضب الدب الذي وقف على رجليه الخلفيتين وجره إلى الحظيرة، وأفقده الوعي قبل أن يقوم بتمزيق جسده بأسنانه.

وأظهرت اللقطات المروعة، المتفرجين وهم يحاولون عبثا أن يخيفوا الدب أثناء مهاجمة برومراتي، وقام أصدقاؤه بضربه وإلقاء الماء البارد عليه ولكن دون جدوى.

واستمر الدب في مهاجمة وخدش برومراتي مدة دقيقة تقريبا قبل أن يبدأ سحبه إلى الحظيرة، وقبل يوم واحد من الهجوم، قال رئيس معبد “وات لوانغ فور لاماي” إن بعض المخلوقات “جائعة” لأنهم لم يعطوها ما يكفي من الطعام.

ووصلت خدمات الطوارئ إلى المعبد بعد الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي، وأسرعت بالرجل إلى المستشفى.

وقال ببي بيرمبونساب، 60 عاما، من خدمة الإنقاذ: “تلقينا تقريرا اليوم بهجوم الدب على سائح، وكان الدب من بين المخلوقات الأخرى التي يثيرها الرهبان في المعبد. وكان الرجل قد ذهب إلى المعبد مع أربعة أو خمسة من أصدقائه وكان يلعب مع الدب”.

وأضاف أنه “كان محظوظا للبقاء على قيد الحياة وهو في المستشفى الآن وقادر على التحدث”.