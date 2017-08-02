مقتل امرأة وإصابة 9 أشخاص في انفجار غازي وانهيار مبنى بمدرسة أمريكية

المصدر: د ب ا

لقيت امرأة حتفها وأصيب 9 أشخاص، أمس الأربعاء، جراء انفجار غازي وانهيار جزئي لمبنى في مدرسة دينية خاصة في مدينة “مينيابوليس” بولاية “مينيسوتا”.

وقال جون فروتل، رئيس هيئة الإطفاء في مينيابوليس، إن شخصًا لا يزال مفقودًا.

وتم العثور على جثة تحت الأنقاض بعد أكثر من 4 ساعات من حدوث الانفجار عند الساعة 14:20 بتوقيت غرينتش.

وأضاف فروتل للصحفيين: “من بين المفقودين، قمنا بتحديد موقع واحد .. واحد فقط”.

من جانبه، قال براين تاينر مساعد رئيس هيئة الإطفاء في مينيابوليس، للصحفيين في موقع الحادث، إن الانفجار وقع بينما كان مقاولون يعملون على إصلاح معدات تعمل بالغاز داخل مدرسة “مينيهاها أكاديمي”.