الإمارات.. القبض على سائق ارتكب 132 مخالفة بقيمة أكثر من مليون درهم

ألقى مركز شرطة إمارة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة، القبض على عامل من الجنسية الآسيوية، وقام بتحويله لنيابة المرور بالإمارة، بسبب ارتكابه 132 مخالفة مرورية، بقيمة إجمالية قدرها (مليون و193 ألف و840 درهم).

وقال رئيس مركز شرطة الشارقة بالإنابة، الرائد محمد عبدالرحمن بن قصمول، إن دوريات المرور، ضبطت السائق، إثر إرتكابه العديد من مخالفات المرور المشددة، وعدم تسديدها في الوقت المحدد، مشيراً إلى أن المخالفات تنوعت ما بين المسجلـة على المركبة، والتى بلغت قيمتها 214 ألف، و730 درهم، والمسجلـة على رخصة القيادة والبالغـة 879 ألف و110 درهم.

وأوضح، أن معظم المخالفات تركزت حول استخدام المركبة في غير الغرض المخصص له، أو ما يعرف بـ”بنقل الركاب” بواقع (مليون و115 ألف درهم) والصادرة من قبل هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة.

وتبلغ قيمة الغرامة 5000 درهم على السائق، وتتضاعف في حال تكرارها مرتين إلى 10 آلاف درهم، وتسجل على رخصة السائق، هذا إلى جانب ارتكابه العديد من المخالفات المرورية الأخرى التى تنوعت ما بين السرعة الزائدة.

وتضمنت المخالفات الوقوف في مكان ممنوع، وعدم الالتزام بخط السير الإلزامي، وغيرها من المخالفات التى ارتكبت بإمارة الشارقة، وعددٍ من إمارات البلاد، والتى تشير إلى عدم التزام السائق بأنظمة السير والمرور، مما تسبب في ارتفاع عدد المخالفات المرورية، وتزايد قيمتها المالية.

يذكر أن اللائحة التنفيذية المعدلـة لقانون السير والمرور الإماراتي تشير في المادة 75 من القانون في حال استعمال المركبة في غير الغرض المخصص له، يوقع غرامة وقدرها 3000 درهم، و4 نقاط مرورية تضاف إلى سجل السائق، والمادة 76 من ذات القانون، تشير إلى أن استعمال المركبة في نقل الركاب دون ترخيص، توجب مخالفة وقدرها 3000 درهم، و24 نقطة مرورية، و30 يوم حجز، مما يوجب سحب الرخصة من قائد المركبة.