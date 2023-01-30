مفتاح سيارة يخترق وجه سيدة كندية في حادث غريب

تعرضت سيدة كندية لحادث غريب، إذ أصابها مفتاح سيارتها في وجهها إصابة شديدة احتاجت على إثرها النقل إلى المستشفى وعملية تجميل جراحية.

وكانت رينيه لاريفير، 24 عامًا، غادرت منزلها في مدينة سادبوري الكندية للاستمتاع بوجبة في مطعم ماكدونالدز قريب، قبل أن تدرك نسيانها مفتاح سيارتها في المنزل.

وطلبت رينيه أن يلقي أحد أصدقائها بالمفتاح إليها، وفي حين إن هذا الموقف معتاد للغاية ولا يشكل قلقًا أو خطورة من أي نوع، إلا أنه سرعان ما تحول لحادث مروع.