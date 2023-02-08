الخوذ البيضاء: فريق مصري يدعم عمليات الإنقاذ في شمال غرب سوريا

دخل فريق مصري المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في شمال غرب سوريا، لإغاثة متضرري الزلزال المدمر الذي أدى إلى مقتل وإصابة آلاف الأشخاص.

جاء ذلك وفق ما أعلن الدفاع المدني الذي يعمل في مناطق سيطرة المعارضة السورية (الخوذ البيضاء)، في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال الدفاع في تغريدة على حسابه: "شكراً لمصر وللشعب المصري على موقفهم السبّاق في تلبية نداء السوريين المنكوبين في شمال غرب سوريا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة لقدوم فريق تقني من الاختصاصيين لدعم عمليات إنقاذ العالقين تحت الأنقاض، ومن الأطباء لتقديم الرعاية الطبية".