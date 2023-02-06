نقار الخشب يدمر منزل عائلة ويحيله مخزنًا للجوز
أبلغت شركة لمكافحة الآفات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية مؤخرًا عن واحدة من أكثر الحالات غرابة التي عملت عليها على الإطلاق، تمثلت في وجود نقار خشب يملأ جدران منزل بأكثر من 700 رطل (317 كغم) من الجوز.
واعتقد نيك كاسترو من شركة Extreme Pest Control، وهي شركة لمكافحة الآفات في كاليفورنيا، أنه رأى كل شيء خلال أكثر من 20 عامًا في العمل، لكنه صُدم بأحد اكتشافاته الأخيرة.
وفي الشهر الماضي، كلفت عائلة في كاليفورنيا كاسترو بإصلاح عمل نقار الخشب المستمر الذي ظل ينقر الثقوب في الجدران الخارجية لمنزلهم ويملأها بالجوز.
ولم يأخذ نقار الخشب في الحسبان المساحة الفارغة بين طبقات الحائط، لذا فإن الجوز الذي استمر في إحضاره لم يبق في مكانه؛ وبدلاً من ذلك، سقط في قاع الجدران وبدأ في النهاية في الخروج من فتحات مختلفة في الداخل.
وكان نيك يعلم أنه سيجد بعض الجوز إذا بحث جيدًا بما فيه الكفاية، لكن لم يكن يتخيل أن يجد الكومة الضخمة التي انتهى بها الأمر.
في البداية، قام خبير مكافحة الآفات بفحص الجزء الخارجي من المنزل وأكد أن هذا كان من عمل نقار الخشب، حسب ما أورده موقع "أوديتي سنترال" المنوع.
واكتشف الفريق أنه تم تدمير جدران المنزل بالكامل، مع وجود عشرات الثقوب فيها، ورأى كاسترو وفريقه الطائر يضع المزيد من الجوز في هذه الثقوب أثناء وجودهم هناك.
وبمجرد أن بدأ خبراء مكافحة الآفات بحفر ثقوب في الجدران الداخلية للمنزل، بدأت جبال الجوز في التدفق، وكلما نبشوا المزيد من الثقوب، وجدوا المزيد من الجوز، وفي النهاية ملؤوا 8 أكياس قمامة كبيرة بحوالي 300 رطل من الجوز.
ولخص نيك كاسترو تجربته مع عمل نقار الخشب المشغول بشكل لا يصدق بالقول: "غير واقعي، لم يسبق لي أن صادفت شيئًا كهذا من قبل".