نقار الخشب يدمر منزل عائلة ويحيله مخزنًا للجوز‎‎

أبلغت شركة لمكافحة الآفات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية مؤخرًا عن واحدة من أكثر الحالات غرابة التي عملت عليها على الإطلاق، تمثلت في وجود نقار خشب يملأ جدران منزل بأكثر من 700 رطل (317 كغم) من الجوز.

واعتقد نيك كاسترو من شركة Extreme Pest Control، وهي شركة لمكافحة الآفات في كاليفورنيا، أنه رأى كل شيء خلال أكثر من 20 عامًا في العمل، لكنه صُدم بأحد اكتشافاته الأخيرة.

وفي الشهر الماضي، كلفت عائلة في كاليفورنيا كاسترو بإصلاح عمل نقار الخشب المستمر الذي ظل ينقر الثقوب في الجدران الخارجية لمنزلهم ويملأها بالجوز.

ولم يأخذ نقار الخشب في الحسبان المساحة الفارغة بين طبقات الحائط، لذا فإن الجوز الذي استمر في إحضاره لم يبق في مكانه؛ وبدلاً من ذلك، سقط في قاع الجدران وبدأ في النهاية في الخروج من فتحات مختلفة في الداخل.