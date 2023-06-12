امرأة تعود من الموت وتضرب النعش بيدها لإنقاذها (فيديو)
عادت سيدة سبعينية من الموت بأعجوبة بعد أن بدأت مراسم دفنها الجنائزية، فقامت بضرب نعشها بيدها اليسرى ويدها ترتعش.
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على "تويتر" المرأة وهي محاطة برَجلين أتيا لمساعدتها في الإكوادور.
وقال ابن السيدة خيلبرت بالبران، إن والدته "عائدة من الموت" وذلك بتصريح له نقلته صحيفة "إل أونيفرسو" المحلية.
وأشار بالبران متحدثًا عن وضع أمه الصحي حاليًا، بأن قلبها مستقر وموضوعة تحت أجهزة التنفس الاصطناعي.
وبين أن كل ما يطلبه الآن أن تتعافى والدته، وأن تكون على قيد الحياة وبجانبه.
وتم تكليف لجنة فنية لإقامة تدقيق طبي لتحديد المسؤولية عن شهادة الوفاة الخاطئة، وذلك بعد أن أكد الطبيب المناوب وفاتها عندما أدخلت للمستشفى للاشتباه في إصابتها بجلطة دماغية، ولم تستجب لمحاولات الإنعاش بعد أن توقف قلبها والجهاز التنفسي.