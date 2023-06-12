امرأة تعود من الموت وتضرب النعش بيدها لإنقاذها (فيديو)

وقال ابن السيدة خيلبرت بالبران، إن والدته "عائدة من الموت" وذلك بتصريح له نقلته صحيفة "إل أونيفرسو" المحلية.

وأشار بالبران متحدثًا عن وضع أمه الصحي حاليًا، بأن قلبها مستقر وموضوعة تحت أجهزة التنفس الاصطناعي.

وبين أن كل ما يطلبه الآن أن تتعافى والدته، وأن تكون على قيد الحياة وبجانبه.