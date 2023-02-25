زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب وسط تركيا

وفي 6 فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجة والثاني 7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة؛ ما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي، إضافةً إلى دمار هائل.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، إن عدد القتلى من الهزات الأرضية في تركيا ارتفع إلى 44218 قتيلا، ليل الجمعة/ السبت.