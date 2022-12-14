إصابة شاب صيني بشلل في وجهه بسبب كأس العالم

تعتبر فترة كأس العالم وقتًا مثيرًا لعشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم، إلا أن متابعة المباريات بأكملها تمثل تحديًا كبيرًا وقد تكون أمرًا ضروريًّا بالنسبة للمتابعين المتعصبين.

لكن هذا لا يعني التضحية بالنوم لليال متتالية لمشاهدة المباريات، وهو الأمر الذي تسبب في نهاية سيئة لشاب صيني.

وأصيب شاب صيني يبلغ من العمر 26 عامًا بشلل في الوجه، بعد قضاء بضع ليال لمدة أسبوع في مشاهدة مباريات كأس العالم.